A Polícia Civil do Paraná prendeu temporariamente, nesta segunda-feira (9), um homem de 39 anos suspeito de cometer o feminicídio de uma mulher trans de 18 anos, identificada Ágatha Mendes. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata no bairro Monte Carlo, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do estado.

Segundo o delegado Rafael Guimarães, responsável pelo caso, a vítima mantinha encontros frequentes com o suspeito em um bambuzal da região. Com o tempo, os dois teriam desenvolvido um vínculo afetivo, que teria sido interrompido há cerca de três meses, após o homem iniciar um relacionamento com outra mulher.

Último encontro foi marcado horas antes do crime

De acordo com a investigação, no último sábado (7), o suspeito voltou a entrar em contato com Ágata e marcou um novo encontro no mesmo local de sempre. Ele teria pedido para que a vítima fosse sozinha e não avisasse ninguém. No entanto, a jovem compartilhou os áudios da conversa com familiares, que tinham conhecimento do encontro.

Como Ágata não retornou para casa, os familiares iniciaram buscas e, horas depois, encontraram o corpo já sem vida no local combinado.

Familiares relataram à polícia que o suspeito demonstrava ciúmes excessivos e já teria ameaçado a vítima anteriormente, caso a visse com outro homem.

Prisão temporária e silêncio em interrogatório

Com base nos depoimentos e nas provas iniciais, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, com parecer favorável do Ministério Público. A ordem foi decretada pelo Poder Judiciário e cumprida nesta segunda-feira.

A defesa entrou em contato com o delegado e apresentou o suspeito espontaneamente. Ele foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio, sendo encaminhado posteriormente à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Perícia indica disparos de arma de fogo como causa da morte

Informações preliminares repassadas pela Polícia Científica apontam que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo. O corte profundo no pescoço, caracterizado como esgorjamento, teria ocorrido após a morte.

No local do crime, um revólver foi encontrado escondido no meio da vegetação. A hipótese investigada é de que a vítima tenha reagido, ocasionando a queda da arma durante o confronto, e o suspeito não conseguiu recuperá-la após o crime.

Relembre o caso

O corpo foi localizado na manhã de domingo (8), por volta das 7h, na Rua Frei Angélico. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento em local de morte e isolou a área para preservação da cena.

A mãe da vítima relatou que o último contato com Ágata ocorreu na noite anterior, por volta das 20h, quando ela recebeu uma ligação do suspeito convidando-a para o encontro.

A Polícia Civil segue com as investigações, que incluem novas perícias e oitivas de testemunhas. O inquérito deve ser concluído nas próximas semanas.