Detentos da Cadeia Pública de Jacarezinho se mobilizaram na tarde desta quinta-feira (27) para cobrar melhorias na unidade prisional. A carceragem está cercada pela Polícia Militar.

O Subcomandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, se encontra no local e, em contato com responsáveis do DEPEN, foi informado que os detentos solicitam presença do juiz da comarca para as reivindicações, ainda sem especificá-las. Não há reféns e não houve danos.

Equipes do SOE – Setor de Operações Especiais também são aguardadas na unidade prisional.