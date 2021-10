Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na tarde de quarta (20), 13 mil litros de agrotóxicos falsificados em Maringá (PR).

Por volta do meio-dia, policiais rodoviários federais abordaram um homem de 24 anos, que conduzia um caminhão carregado com agrotóxicos. Durante a vistoria, os policiais verificaram que se tratava de um produto falsificado.

O aumento da fiscalização nas fronteiras, pelas autoridades policiais e fiscalizatórias, fez com que as quadrilhas migrassem do contrabando desse insumo para a falsificação. Além desse fator, a falsificação permite maior lucro para as quadrilhas especializadas e causa prejuízo para a produção do insumo nacional.