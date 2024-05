Na noite da última segunda-feira (20), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 453 kg de maconha e recuperaram um veículo furtado durante uma abordagem na PR-160, em Nova Fátima/PR.

As equipes da PRF patrulhavam a rodovia quando perceberam uma manobra brusca de um Fiat Argo e decidiram realizar a abordagem. Durante a inspeção, os policiais encontraram diversos fardos de maconha escondidos no interior do veículo.

Ao verificar os sistemas policiais, foi constatado que o carro havia sido furtado na cidade de Porto Ferreira/SP no mês de março deste ano.

O condutor e o passageiro do veículo, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas, informaram aos policiais que pegaram a droga em Francisco Alves e a levavam para Santo Antônio da Platina/PR.