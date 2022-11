Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no amanhecer desta quinta-feira (10), na região do norte pioneiro do Paraná, dois automóveis que realizavam o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ocorrência se deu no entroncamento da BR-153 com a PR-218, trecho entre Jundiaí do Sul a Guapirama.

Ao observarem dois veículos transitando juntos em alta velocidade, a equipe da PRF se posicionou para tentar abordá-los, mas um deles iniciou fuga enquanto o outro retornou em cima da pista, tomando rumo ignorado.

Após mais de três quilômetros de fuga atrás do primeiro automóvel, um dos contrabandistas foi abordado e contido; ele conduzia um Fiat Palio Wekeend que estava completamente carregado de cigarros; o preso tem 53 anos e é morador de Ibiporã.