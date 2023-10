Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No amanhecer desta quarta-feira (4), por volta das 05h45, na BR-369, no município de Cornélio Procópio/PR, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou abordar um Ford/Fiesta de cor branca. O motorista desobedeceu a ordem e passou a desenvolver alta velocidade na tentativa de fuga, entrando na sequência no pátio de um posto de combustíveis.

O veículo tinha dois ocupantes, sendo um deles preso imediatamente enquanto outro iniciou fuga a pé, sendo alcançado e também preso após aproximadamente 500 metros. No porta-malas do carro, bem como em toda extensão do assoalho, foram encontrados vários tablets de maconha, que após pesados totalizaram 237 quilos.

O automóvel tinha placas falsas e em consulta aos sistemas foi constatado que era objeto de roubo em 26 de setembro de 2023 na cidade de Mandaguari (PR). Os presos eram da região da Maringá. Um deles infornou que a droga seria entregue no estado de São Paulo. A droga, veículo e os presos foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Cornélio Procópio. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de reclusão.