Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada deste domingo, 15, por volta das 03h50, no município de Ourinhos, foi abordado um veículo Renault/Logan Auth 1.0, cor branca, conduzido por um homem, tendo como passageira uma mulher.

No momento da abordagem, foi entregue pelo condutor um CRVL do exercício 2019 e 2020, do veículo de aparente situação regular, ostentando aquelas placas no momento.

Tendo em vista o nervosismo dos ocupantes, a história controversa apresentada sobre a origem do veículo, foi realizada uma vistoria detalhada no veículo, sendo constatado que o mesmo apresenta diversos sinais de adulteração no chassi, vidros e etiquetas e o número do motor verificou-se que se tratava de veículo de propriedade de Unidas S/A, que está constando queixa de roubo/furto.

Dentro do veículo, também foram encontrados diversos produtos eletrônicos e de informática, de origem estrangeira, sem nenhum tipo de documentação fiscal.

Também foram encontrados no veículo grande quantidade de produtos eletrônicos e cosméticos novos e embalados de origem estrangeira sem a comprovação da entrada regular no Brasil.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Uso de documento falso, Descaminho, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Receptação De Veículo.

Ocorrência encaminhada a Polícia Federal de Marília (SP).

Com informações da PRF