Wanderley Tribeck, o primeiro intérprete do palhaço Bozo na TV brasileira, morreu aos 73 anos na noite desta terça-feira (18), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O artista, também conhecido como Wandeko Pipoca, sofreu um infarto. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, mas não resistiu. A morte foi confirmada por um de seus filhos nas redes sociais horas depois.

Primeiro Bozo da TV brasileira: artista se tornou pastor de igreja evangélica

Wandeco ficou conhecido por interpretar o palhaço Bozo de 1980 a 1985. Atualmente ele se apresentava como pastor evangélico e ministrava cultos na Assembleia de Deus de Criciúma.

“Wanderley Tribeck. O primeiro Bozo do Brasil. Trocou as palmas para ganhar as almas”, diz um dos últimos post nas redes sociais do ex-palhaço.