Está circulando pela internet um vídeo de uma aula cultural dentro de uma instituição em Cascavel, no Oeste do Paraná. O professor tocava um cavaquinho quando de repente foi interrompido.

As imagens são de sexta-feira (26). O rapaz que estava atrás do professor também faz parte do corpo docente. Ele invade a sala acompanhado de outros jovens.

Todos fazem brincadeiras até que o professor abre uma garrafa e joga água na cabeça do colega. No fim do vídeo, depois de abraçar o docente que estava dando aula, ele diz a seguinte frase: “é a primeira vez que lava o cabelo”.

A reação dos alunos foi imediata. Mesmo com o pedido de desculpas, estudantes não gostaram do que viram e fizeram um protesto na frente da escola.

