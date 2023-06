Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O professor que conseguiu imobilizar o ex-aluno, que entrou no Colégio Estadual Helena Kolody, região central de Cambé, no norte do Paraná, passou pelo treinamento de segurança meses atrás. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Ratinho Jr, em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (19), logo após o ataque.

O ex-aluno, de 21 anos, efetuou disparos de arma de fogo em dois estudantes do colégio, que fica na Rua Estados Unidos. Segundo a Polícia Militar (PM), uma menina morreu e um menino ficou em estado grave.

À imprensa, o governador antes de tudo lamentou o ocorrido e disse que esta segunda-feira é um dia triste para todos os paranaenses. De acordo com Ratinho Jr, foram mobilizados os secretários de segurança, Hudson Leôncio Teixeira, e o secretário de educação, Roni Miranda, para acompanharem de perto a investigação.

“Os primeiros relatos são de que um ex-estudante da escola que entrou, com a desculpa de pegar o currículo escolar, e lamentavelmente lá dentro acabou sacando uma arma e fazendo os disparos. Estamos aguardando as investigações, o comandante da PM está indo para o local como secretário para entendermos o que aconteceu”.

disse Ratinho Jr, governador do Paraná

Segurança deve ser revista

Segundo o governador, o Estado está solidário com a família e a comunidade escolar, mas agora também vai pensar em reprogramar as políticas de segurança nas escolas.

“A informação que nós temos é que o professor que conseguiu imobilizar esse ex-aluno foi um professor que passou pelo treinamento de segurança que fizemos há 90 dias atrás. Mas primeiro temos que entender a investigação, que vai nos dar os reais motivos que aconteceu essa tragédia. É muito difícil você prever uma tragédia quando um ex-aluno vai para a escola pedir o currículo escolar, é diferente de quando alguém pula o muro, invade, foi um atentado diferente”. comentou Ratinho Jr, governador do Paraná

Foto: Jaelson Lucas / AEN/Arquivo.

Ratinho Jr destacou que a resposta da PM ao ataque foi rápida. Mas reforçou que tudo pode mudar de acordo com o que a Polícia Civil descobrir.