Uma professora, de 45 anos, foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Patrícia Cirino dos Santos, que era moradora de Curitiba, morreu dentro da banheira do estabelecimento onde estava hospedada na madrugada desta quinta-feira (23). De acordo com investigações preliminares, a vítima teve obstruções nas vias aéreas, o que ocasionou a morte.

Ainda segundo informações do portal aRede, uma equipe de socorro foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Visconde de Mauá, porém a vítima já estava em óbito. Pouco antes do incidente, Patrícia publicou um vídeo na banheira do hotel. A mulher, que era natural de Ponta Grossa, estava hospedada sozinha.

“Amante e entusiasta da vida”, era assim que Patrícia se definia nas redes sociais. Com um sorriso contagiante, a professora era apaixonada por conhecer novos lugares e viajar estava entre seus hobbies favoritos. Mãe de pets, Patrícia era casada com o médico generalista Gilson Cirino. Entre os sonhos de Patrícia estava o primeiro voo solo do companheiro, que também é piloto de avião.

Logo após a morte de Patrícia, amigos e familiares compartilharam mensagens de despedida. A irmã da vítima, Maria Cristina, postou uma mensagem emocionante. Com uma foto ao lado da irmã, Maria escolheu a música preferida de Patrícia. “Pior dia da minha vida”, escreveu.