Uma professora universitária morreu aos 57 anos após se queimar na churrasqueira na última sexta-feira (29), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Maria Osséia Santos Dias era professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e estava internada após ter 78% no corpo queimado no acidente.

Segundo o Portal aRede, Maria fazia um churrasco com amigos e o filho em casa, quando jogou álcool na churrasqueira, que causou uma explosão. Depois disso, ela foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao hospital.

Além de ser professora de música na UEPG, Maria fundou juntamente com o filho a Casa de Música e Artes Educação Musical.