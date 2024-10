Um grupo especializado em roubo de condomínios de luxo é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (15). Em uma ação conjunta, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) e a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) cumprem 21 mandados judiciais contra suspeitos de causarem prejuízos superiores a R$ 50 milhões.

Grupo é suspeito de causar roubos em condomínios de luxo em cinco estados (Foto: Divulgação/ PCPR)

As diligências revelaram o envolvimento de uma organização criminosa em furtos e roubos em prédios de luxo. Eles são suspeitos de cometer crimes no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. O grupo é suspeito de cometer sete crimes em menos de três meses no Paraná.

O delegado da PCPR Marcelo Magalhães destacou a abrangência das atividades do grupo criminoso, que operava de forma sistemática em várias cidades do país.

“Eles agiam não só em Curitiba e São Paulo, mas em várias cidades do país. O grupo atuava praticamente toda semana, sempre em um lugar diferente. Durante as investigações, foi apurado que alguns membros da associação criminosa participaram de crimes em Goiás e no Paraná”, afirmou Magalhães.

O delegado da PCGO Altair Gonçalves Júnior explicou como os criminosos agiam nos condomínios, utilizando técnicas para se infiltrar de maneira discreta.

“Esses indivíduos, utilizando-se de engenharia social, entravam na área social dos condomínios, muitas vezes passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao condomínio, invadiam os apartamentos mediante arrombamento e subtraíam diversos objetos de valor, aproveitando-se da ausência dos proprietários”, declarou Gonçalves.