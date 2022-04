Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar de Santa Catarina apreendeu 29 galinhas após vizinhos denunciarem os animais por perturbação de sossego, na manhã de terça-feira (12), em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Na denúncia, os vizinhos alegavam que as galinhas cacarejavam alto demais a ponto de eles não conseguirem dormir.

As galinhas foram ‘presas’ e levadas para um sítio, onde ficarão até o fim do possível processo.

Galo de Ivaiporã

Uma situação parecida aconteceu no município de Ivaiporã, no norte do Paraná, em junho de 2021. Um galo foi apreendido pela Polícia Militar após um vizinho denunciar que o animal perturbava seu sossego. O vizinho afirmou, na época, que já havia conversado com o proprietário do animal, mas que nenhuma providência havia sido tomada.

A ave e o dono foram encaminhados à delegacia. Elcio Antunes da Silva foi liberado após assinar um terno cicircunstanciado, mas o galo não pôde voltar para casa e acabou sendo encaminhado para um abrigo provisório.

O galo virou notícia no resto do país e a situação inusitada chegou a ganhar memes. Com o sucesso repentino, o galo acabou sendo comprado por um empresário conhecido de Elcio. Ele chegou, inclusive, a conceder uma entrevista ao Balanço Geral Londrina, da RICtv. Durante a conversa, Elcio comentou que passava por dificuldades financeiras e dois comerciantes da região resolveram se juntar ao empresário para ajudar a reformar a casa de Elcio.