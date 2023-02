Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro pessoas foram resgatadas depois que o carro em que elas estavam capotar em uma ponte e cair em um rio no município de Sabáudia, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (12), em uma estrada rural.

De acordo com os socorristas, o grupo voltava de uma festa em uma chácara nas proximidades. Ao passar por uma ponte, por volta das 4h20, o carro acabou caindo de uma altura de cerca de 4 metros.

O veículo foi parar dentro do rio, com as rodas para cima. Os socorristas precisaram utilizar cordas para retirar as vítimas com segurança do local. Três ocupantes do veículo precisaram ser levados para o hospital. A princípio, nenhum deles corre risco de morte.