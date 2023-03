Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar de Apucarana e a Companhia de Choque de Londrina entraram em confronto com uma quadrilha na noite do último sábado (25), que terminou com a morte de quatro suspeitos no norte do Paraná.

Segundo a PM, a quadrilha estava em um carro, que pertencia a uma facção criminosa, e foi identificado pela equipe de inteligência. Na abordagem do Choque, o motorista fugiu e os passageiros do automóvel atiraram com pistolas e uma arma longa contra a viatura.

Os quatro suspeitos foram feridos na troca de tiros e morreram na rua Tamoios, em Apucarana. Foram apreendidos uma arma calibre 12 semiautomática e três pistolas. Um aparelho celular roubado também foi encontrado e a vítima localizada pela PM.