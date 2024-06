Ao menos 10 pessoas ficaram feridas após uma queda de arquibancada durante um rodeio de comemoração do aniversário da cidade de Quitandinha, localizado há 70 quilômetros de Curitiba, no Paraná. O acidente foi registrado na noite de quinta-feira (13).

A festa fazia parte da programação do 63º aniversário do município e era promovido pela prefeitura.

Até o momento não se sabe o que causou a queda da estrutura. No entanto, algumas pessoas ligadas a organização do evento afirmaram que parte do público pulava no espaço.

Já o público que estava no local, revelou que ninguém pulava no momento em que cedeu a plataforma. Além disso também disse que a arquibancada já havia cedido alguns centímetros.

Queda de arquibancada: duas pessoas em estado grave

A Polícia Militar foi até o local e descobriu que a estrutura que desabou havia sido liberada pelos bombeiros horas antes do início da festa.

De acordo com a RICtv, das 10 pessoas feridas, 2 delas ficaram em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Trabalhador, na capital paranaense, e para um hospital na Lapa (PR). A situação mais grave é de um homem que teve traumatismo craniano.

Um inquérito policial irá apurar a queda da arquibancada se ela de fato tinha condições de suportar o público.