O radialista Antônio Beckhauser, de 58 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira (15), no Jardim Josefina, em Ubiratã, região Centro-Oeste do Paraná. Além dele, a esposa e o filho também foram baleados. O autor do crime fugiu e não foi localizado.

De acordo com o tenente Gabriel Ferreira, comandante da 2ᵃ Companhia da PM, um criminoso invadiu a residência e deu voz de assalto ao radialista e ao filho, que estavam na sala. No momento em que levantou as mãos para se render, Antônio foi alvejado com dois disparos, na cabeça e na perna. Ele morreu antes da chegada de socorristas do Samu.

O filho do jornalista também foi atingido com dois tiros na perna. Na sequência, o assaltante foi até o quarto onde estava a esposa de Antônio e efetuou mais dois disparos contra a vítima, que foi baleada na face e na perna. Mãe e filho foram socorridos pelo Samu e encaminhados a um hospital de Campo Mourão. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Após o crime, o marginal fugiu sem levar nada. Segundo relatos dos sobreviventes, ele trajava bermuda, chinelo e capuz. Equipes da PM de Ubiratã, com apoio de viaturas de Campo Mourão, realizaram buscas na região, mas, até fechamento desta reportagem, o assaltante não havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

Antônio Beckhauser tinha mais de 30 anos de experiência com radialismo e trabalhava desde 1995 na Rádio Difusora de Ubiratã. Em nota, a emissora lamentou a morte do profissional. “É com esta alegria e este sorriso que sempre vamos lembrar de você. Nossa equipe está de luto pela perda de nosso colega de trabalho. Pessoa querida e profissional ímpar da comunicação. Vai com Deus Antônio Beckhauser. Nossos sinceros sentimentos aos familiares”.

