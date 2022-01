Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 24 anos morreu em um grave acidente automobilístico na PR-092, no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz, durante a tarde deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual chovia forte na hora da colisão.

Luiz Fernando Domingues, 24 anos, dirigia um VW Gol no sentido Arapoti – Wenceslau Braz quando bateu de frente contra um caminhão baú que seguia no sentido oposto, próximo ao distrito de Calógeras.

Com a força do impacto, o Gol ficou completamente destruído, praticamente se partindo ao meio, enquanto o caminhão saiu da pista e tombou. Luiz Fernando morreu ainda no local do acidente, enquanto o motorista do caminhão não teve maiores ferimentos.

O trânsito ficou lento por algumas horas no trecho até que os veículos pudessem ser removidos. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, SAMU e Bombeiros Comunitários de Arapoti.

A Polícia Civil de Arapoti abrirá um inquérito para apurar as causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e posteriormente será liberado para a família.