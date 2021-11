Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 19 anos foi preso após ser flagrado com droga na tarde desta quarta-feira, 10, em Santo Antônio da Platina/PR.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Campos Sales e Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, no centro da cidade, depois que a equipe de Rádio Patrulha da 4ª Companhia foi informada que no local havia um rapaz, já conhecido pela polícia, em atitude suspeita.

Durante a abordagem foi encontrado com o suspeito a quantia de R$194 e nove buchas de cocaína. O homem foi encaminhado à 4ª Companhia para o registro do boletim de ocorrência e em seguida à Delegacia de Polícia Civil com a droga e o dinheiro aprendidos.