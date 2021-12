Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma pessoa morreu baleada e outras três ficaram feridas em um bar frequentado por estudantes universitários na Avenida Senador Petrônio Portella, no Jardim Aclimação, em Maringá. O local é conhecido pelas grandes festas ao ar livre, que invadem inclusive o asfalto, e pelo som alto que frequentemente é alvo de reclamações dos vizinhos.

O assassinato aconteceu durante a madrugada deste sábado (4). No momento do homicídio, centenas de universitários lotavam o local. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois rapazes começaram uma briga, perto das 3h da madrugada. Um deles sacou uma arma, disparou contra o outro e fugiu.

O rapaz baleado foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os tiros ainda acertaram duas mulheres, uma de 22 anos e outra que não teve a idade revelada, e um rapaz de 24 anos. Os três não estavam envolvidos na briga, mas estavam perto do jovem que era alvo dos disparos. Uma das mulheres baleadas foi levada ao hospital em estado grave. O atirador ainda não foi encontrado.

Desde o fim das medidas mais rígidas de controle da pandemia do novo coronavírus, o local se tornou ponto de encontro de jovens, a maioria universitários, por ficar perto de uma instituição de ensino superior particular. Sem estrutura para acomodar as centenas de pessoas que vão ao local, o espaço lota rapidamente e a maioria dos frequentadores acaba ficando do lado de fora.

Os jovens invadem a avenida e, em diversas ocasiões, chegaram a impedir o trânsito de veículos no local. Forças de segurança da cidade já realizaram diversas operações para dispersar a multidão, mas sem sucesso.