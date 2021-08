Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Bombeiros da Defesa Civil de Ibaiti realizaram a limpeza de pista após um caminhão carregado com alimento para gado ter tombado no Km 125, próximo a ponte do Rio do Peixe na BR-153, em Ibaiti, na tarde deste sábado (14),

Segundo os agentes Oziel e José Carlos, no aciente não teve feridos.

O caminhão seguia do estado de São Paulo para Santa Catarina.

A ação de limpeza do local foi rápida.