Um acidente do tipo abalroamento transversal na tarde de ontem (15) na PR-151, km 13, em Ribeirão Claro/PR, deixou um homem ferido e outro preso por embriaguez ao volante.

O condutor da motocicleta Honda CG 125, de 41 anos, trafegava pela PR-151 no sentido Chavantes-SP a Ribeirão Claro-PR quando colidiu com o VW Voyage, placa de Ribeirão Claro-PR, conduzido por um homem de 28 anos, que fazia a rotatória vindo da área urbana do município.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Ribeirão Claro, sendo liberado em seguida. O teste do bafômetro realizado no condutor da motocicleta apontou 0,75 mg/L de álcool no sangue, configurando crime de embriaguez ao volante. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Jacarezinho.

O condutor do VW Voyage não se feriu e o teste do bafômetro não detectou presença de álcool no sangue.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência e registrou o boletim de acidente.