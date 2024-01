A população de Ribeirão do Pinhal já conta com um importante reforço em segurança pública: um moderno sistema de monitoramento eletrônico, com 96 câmeras de vigilância espalhadas por diferentes pontos da cidade.

As câmeras gravam em alta resolução e oferecem o que há de mais moderno no segmento. Ainda há câmeras inteligentes, que detectam, entre outros, placas de carro com alertas emitidos pela polícia.

Segundo o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Dartagnan Calixto, a implantação de um sistema de monitoramento avançado garante muito mais segurança para a população e também proporciona mais possibilidades no exercício dos trabalhos da polícia. “Há de se destacar dois pontos: a segurança para a população, porque a existência das câmeras por si só já inibe e muito a prática de crimes, e também a facilidade que oferece para as polícias Civil e Militar para atuar na prevenção e investigação de crimes”, avalia.

O monitoramento das imagens das câmeras fica a cargo da Polícia Militar e Polícia Civil do município, sendo o acesso ao material gravado restrito aos profissionais de segurança pública.