Equipe Rocam do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho/PR, apreendeu na noite de ontem (19), em Quatiguá/PR, uma motocicleta CB 600f/Hornet, com o escapamento irregular e retrovisores em desacordo com as normas do Contran. O condutor não era habilitado.

A abordagem aconteceu na rua Lúcio Parmezan, na área central da cidade, durante Operação Saturação, que também aconteceu em Joaquim Távora/PR.

Diante dos fatos, foram lavradas as notificações pertinentes à situação, e a motocicleta recolhida ao pátio do destacamento, devido não ser possível sanar as irregularidades no momento, sendo o proprietário orientado e posteriormente liberado.