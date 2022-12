Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policias da Rocam da 4ª Companhia apreenderam duas motocicletas na tarde de ontem (27), em Santo Antônio da Platina/PR, após denúncia informando que os condutores realizavam manobras arriscadas na PR-439, no trecho entre Ribeirão do Pinhal/PR e Santo Antônio da Platina/PR.

As equipes localizaram os suspeitos na rodovia, que tentaram fugir sentido ao centro de Santo Antônio da Platina, porém foram abordados na avenida Oliveira Motta.

Uma das motocicletas estava com um dos pneus careca e a outra sem retrovisor e com o escapamento irregular. Os condutores foram orientados e liberados no local, e as motocicletas recolhidas ao pátio da 4ª Companhia para regularização e infrações pertinentes lavradas.