Um homem foi flagrado empinando uma motocicleta na noite de terça-feira 23, em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe da Rocam estava em patrulhamento na avenida Frei Guilherme Maria, quando se deparou com a infração de trânsito. Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas após buscas no sistema, os policiais perceberam que ele não possuía CNH.

A motocicleta estava com o escapamento irregular, não tinha filtro de ar e os retrovisores não estavam de acordo com as especificações do Contran.