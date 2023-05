Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A equipe Rotam, da Polícia Militar recebeu uma denúncia na noite de sábado, 7 de maio, de que um veículo envolvido em um acidente de trânsito na Rodovia Benedito Lúcio Machado, próximo ao CTG, em Siqueira Campos/PR, estava carregando armas de fogo. Com base em informações de que uma quadrilha de Ribeirão do Pinhal/PR estava planejando se estabelecer na cidade de Salto do Itararé/PR, a equipe se deslocou imediatamente para o local.

Chegando lá, um homem que não estava envolvido no acidente, relatou aos policiais que havia retirado uma bolsa da caminhonete Hilux envolvida no acidente, que continha diversas armas de fogo, e havia guardado em seu carro por medo da aglomeração de pessoas no local. Ele entregou uma bolsa com as armas para a equipe da Rotam.

Após investigar, a polícia descobriu que a Hilux em questão era ocupada por pai e filho, membros de um clube de tiro, que havia frequentado o clube horas antes do acidente. Ao chegar ao hospital, a equipe da Rotam foi informada de que os dois ocupantes apresentavam sinais de embriaguez, sendo que um deles portava um carregador de pistola 9mm contendo 17 munições em seu bolso.

Todos os envolvidos no acidente permaneceram hospitalizados. As armas apreendidas, incluindo três revólveres Taurus cal. 38, duas pistolas Taurus cal. 9mm, uma espingarda CBC cal. 22 e várias munições, foram entregues na Delegacia de Polícia.

A ação rápida da Rotam foi fundamental para a prevenção de possíveis crimes na região, e a polícia continua investigando o caso.