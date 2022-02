Policiais militares da Rotam da 4ª Companhia prenderam dois homens de 30 e 21 anos por servir bebida alcoólica a adolescentes e dirigir embriagado. A ação policial aconteceu na noite de domingo, 20, em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe estava patrulhamento pela avenida Oliveira Motta, no centro da cidade, quando avistou um veículo com o som extremamente alto, com quatro pessoas no interior. Ao iniciar a abordagem, uma adolescente de 17 anos desceu do veículo com uma garrafa de cerveja na mão e outra adolescente de 17 anos também estava com uma garrafa de cerveja na mão dentro do veículo.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez, e o passageiro, de 30 anos, estava servindo bebida alcoólica às adolescentes. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio da 4ª Companhia de Polícia Militar por estar com pendências administrativas.