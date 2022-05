Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na última sexta-feira (27), em Santo Antônio da Platina/PR, a Polícia Civil foi procurada por um homem que alegou ter um dívida com um comerciante da cidade e que nos últimos dias passou a receber ameaças de morte em razão do atraso no pagamento.

A vítima afirmou ainda que o comerciante contratou outro indivíduo para fazer as cobranças, o qual teria dado prazo até domingo para quitação da dívida e enviou vídeo exibindo arma de fogo e com mais ameaças.

O delegado representou pela prisão preventiva dos envolvidos, um homem de 55 anos e o outro homem contratado para cobrar a dívida, de 31 anos e já conhecido no meio policial por ser perigoso.