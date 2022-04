Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta com placas de São Lourenço do Oeste/SC tombou no início da tarde desta terça-feira (26) na BR-153, no ‘trevo da Platina’, em Santo Antônio da Platina/PR.

O acidente mobilizou equipes de resgate do 7º Subgrupamneto de Bombeiros Independente, mas o motorista não se feriu. Ele disse à Polícia Rodoviária Federal que desviou de um carro para evitar uma colisão, e que ao tentar contornar o trevo a carreta tombou espalhando a carga de soja.

O acidente deixou o trânsito lento no local, porém não houve interdição da rodovia.

Câmeras de segurança instaladas em comércios nas imediações podem ajudar a polícia esclarecer a causa do acidente.