ATUALIZAÇÃO

Um gravíssimo acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, 30/03/22 na PR-090 em Sapopema deixou pelo menos 10 mortos e diversos feridos.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Curiuva no local do acidente, o ônibus da empresa ‘Engemec’ que tinha 39 passageiros que estavam vindo de Três Lagoas – MS, na parada geral da Klabin, quando nas proximidades da Serra Fria, acabou perdendo o freio e passou direto em uma curva, capotando em seguida e caindo de uma altura de aproximadamente 20 metros, várias vítimas morreram na hora e outras diversas ficaram em estro grave e foram encaminhadas paras hospitais da região.

Estão no local aproximadamente 15 viaturas, sendo da saúde pública de Sapopema, Curiuva, São Jerônimo da Serra, além do corpo de bombeiros, siate e Samu de Telêmaco Borba e Samu do Norte Pioneiro. Também estão no local os policiais militares de Curiúva, Sapopema e demais regiões.

Também conta com auxílio de populares que ajudaram na retirada das vítimas dos locais.

O trânsito está caótico no local.

O Hospital Municipal de Sapopema encontra-se lotado de vítimas.

Situação ainda está em andamento, por isso, ESTA MATÉRIA ESTÁ SENDO ATUALIZADA..

