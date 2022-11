Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vigilante de 43 anos teve que ser hospitalizado na noite deste sábado (12) durante um vazamento de gás no campus de Londrina da IFPR (Instituto Federal do Paraná), na Zona Norte da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava na ronda pelo local, mas teve que entrar no prédio para buscar alguns materiais. O vazamento já havia espalhado o gás no prédio e o trabalhador inalou uma grande quantidade antes de desmaiar, próximo aos laboratórios de química.

O segurança acordou do desmaio e conseguiu acionar os socorristas, mas ainda sofria de vertigem quando o Siate chegou e ainda foi necessário apoio do Samu por conta do excesso de gás inalado.

O Corpo de Bombeiros realizou rapidamente o protocolo para evitar explosões no local, enquanto a vítima foi encaminhada sem risco de morte ao Hospital Universitário.