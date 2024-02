O segurança Wagner Rodrigues Aono, de 54 anos, morreu nesta sexta-feira (16) após ter sido espancado com uma barra de ferro em janeiro. Ele foi brutalmente agredido no bairro Jardim Novo Independência, na cidade de Sarandi, no Paraná. A vítima estava internada na UTI do Hospital Metropolitano.

Segundo a Polícia Militar (PM), o segurança foi agredido com uma barra de ferro no portão de casa. A vítima ficou um mês internada por conta da gravidade dos ferimentos, mas não resistiu. A motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 100.

A Polícia Civil (PC) já identificou o agressor, que também é segurança. O suspeito foi localizado na cidade de Paiçandu pouco depois do crime e irá responder por homicídio. Com ele, foram apreendidos três simulacros de pistola, umprojétil de pistola e a barra de ferro.