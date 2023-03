Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu na madrugada desta quarta-feira, 29. O sertanejo voltava do Rio de Janeiro, quando encostou o carro para trocar de lugar com o sogro. O acidente ocorreu na rodovia Dom Pedro 1º, em Valinhos, interior de São Paulo.

A Polícia Civil informou que o motorista que causou o acidente teria dormido no volante e invadido a pista contraria e causado o acidente. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e responderá por homícidio e lesão corporal culposa, pois o teste do bafômetro deu positivo para bebida alcoólica.

Luis Carlos, 43, nome verdadeiro de Matheus, deixa a mulher Rayane, com quem estava junto há seis anos e filhos. O sogro também morreu no acidente. A dupla iria gravar o primeiro DVD da carreira este ano.

Nas redes sociais da dupla, muita comoção e mensagens de solidariedade