Uma mulher, de 33 anos, foi esfaqueada nas costas por um homem, na manhã deste domingo (12), em Curitiba. De acordo com testemunhas, o suspeito quer namorar com a vítima e diante das negativas deu início às agressões.

Após ter sido atacada pelo homem, a vítima foi procurar ajuda em um bar, na região do bairro Jardim Botânico. Lá, o agressor teria partido pra cima também do dono do estabelecimento que tentou intervir na situação.

Um morador da região, Carlos dos Santos, disse em entrevista à Banda B que a mulher tinha ainda um ferimento no rosto.

“Essa mulher chegou aqui pedindo ajuda e o meu irmão socorreu ela, colocou ela sentada em uma cadeira e chamou o Siate. O rapaz está muito nervoso, chegou a tirar sangue de um senhor de idade aqui, estava querendo quebrar o bar e se mandou”, relatou o morador.

O agressor fugiu do local e segundo testemunhas estaria sob o efeito de drogas.

A mulher foi socorrida pelo Siate e encaminhada para o Hospital Cajuru, mas não corre risco de morte.