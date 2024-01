Claudiane P., a suposta companheira de Roque Miguel Bronqueti, idoso de 72 anos achado morto com pés e mãos amarrados no Rio Tibagi, foi presa por volta das 18h30 desta sexta-feira (19).

Entre os quatro suspeitos do homicídio, ela era a única foragida. Conforme o delegado Huarlei Augusto, a suspeita foi presa na cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A polícia recebeu uma denúncia de que ela estava circulando de carro na cidade com outra pessoa no veículo.

Ela foi abordada pela Polícia Militar, reconhecida e presa por volta das 18h30. De acordo com Huarlei, Claudiane foi conduzida para a carceragem da polícia em Wenceslau Braz