A suspeita de ter enviado os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, acabou presa nessa quarta-feira (24). A mulher foi identificada como Susane Martins da Silva. Segundo a 20ª DP (Vila Isabel), a corporação chegou até a suspeita por meio do motoboy contratado para fazer a entrega do “presente”.

De acordo com a polícia, a prisão temporária de Susane foi expedida pelo Plantão Judiciário. Ela deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

Conforme as investigações do caso, o crime foi motivado por ciúmes. A polícia descobriu que Lindaci e Susane namoraram, em momentos distintos, um homem identificado como Mario Sérgio.

De acordo com a apuração, Lindaci já havia sido casada e, desse matrimônio, teve dois filhos, hoje adolescentes. Depois, ela se relacionou com Mario, com quem ficou por quatro anos. O ex-casal manteve contato após o fim do namoro. A relação com o pai dos filhos também era cordial.

Depois do término com Lindaci, Mario iniciou um “relacionamento conturbado” com Susane, que durou dois anos, “entre idas e vindas”. Susane chegou a denunciá-lo pela Lei Maria da Penha, e, segundo a polícia, atualmente Mario está preso.

Contudo, aponta a investigação, Susane tinha ciúmes e acreditava que Mario e Lindaci estavam tendo um caso — o que não foi confirmado pela polícia. “Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou a 20ª DP.

