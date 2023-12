Um homem causou o terror no Jardim Bela Vista, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta terça-feira (6). A Polícia Militar (PM) foi acionada após a mãe e a ex do suspeito serem ameaçadas com uma arma de fogo.

Após a chegada da PM, o suspeito teria se escondido em uma residência. Os agentes isolaram ruas, cercaram a casa e contaram com apoio do COE. “Foi acionada a equipe de negociação e o grupo de intervenção em crise, que é do COE […] Visualizou que o indivíduo possivelmente não estaria dentro da residência mais, aí o grupo de intervenção adentrou em residência”, comentou o tenente Diego.

Quando os agentes entraram na casa não localizaram o rapaz. Os policiais informaram que após seis horas de buscas, o indivíduo provavelmente fugiu pelos telhados da região. O suspeito tem 20 anos e já possui passagens pela prisão.