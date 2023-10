Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 38 anos foi preso em Ivaiporã, no Norte do Paraná, na última quarta-feira (25). Ele é suspeito de matar a companheira Márcia Regina Sanches, 37, com um golpe de faca.

As investigações indicaram que a vítima foi atingida na região abdominal dentro do próprio carro e abandonada em via pública no domingo (22). Ela morreu enquanto recebia atendimento médico. Os dois mantinham um relacionamento com histórico de agressões.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Erlon Ribeiro, “o investigado empreendeu fuga utilizando o veículo da companheira, porém acabou caindo em uma vala próxima a uma plantação”.

O homem também é suspeito de cometer outro feminicídio na cidade de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.