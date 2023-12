Um homem, de 43 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (21) suspeito de importunar sexualmente as vizinhas, em Curitiba. Ele foi detido pela Polícia Civil do Paraná.

Segundo as investigações, o homem abordava moradoras do mesmo condomínio onde morava, com telefonemas e interfone. “Ele entrava em contato e se passava por pesquisador de um suposto instituto paranaense de sexologia, fazendo perguntas invasivas de fatos íntimos”, explicou a delegada Sâmia Coser.

Até o momento, três vítimas foram identificadas e a polícia investiga se outras moradoras também foram abordadas pelo homem. O suspeito já tinha sido condenado duas vezes pelo mesmo tipo de crime.