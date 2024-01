Um suspeito de integrar uma organização criminosa de roubo de caminhões foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) no último sábado (6) em Guaratuba, no litoral do Paraná, Segundo a PCPR, as investigações começaram há dois meses e foram registrados três roubos no total.

A princípio, as vítimas eram contratadas pela internet e pelo telefone para realizarem fretes ou transportarem pessoas. Elas então eram rendidas durante o trajeto e tinham os celulares roubados e a mercadoria inspecionada.

Por fim, os caminhoneiros eram amarrados em árvores e liberados após o caminhão chegar ao Paraguai. Outro homem já havia sido preso anteriormente em dezembro, durante a primeira fase da operação contra roubo de caminhões em Toledo.