Uma operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) mira suspeitos de cometerem assaltos em ônibus de turismo que cruzam as estradas do Paraná. A ação em conjunto entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), cumpre cinco mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

As investigações começaram em março deste ano, após um ônibus ser assaltado na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Quatro indivíduos armados roubaram pertences de passageiros que seguiam de Santa Catarina para São Paulo.

Um dos assaltantes estava embarcado no ônibus como passageiro quando, na região de Campina Grande do Sul, ele deu voz de assalto ao motorista e obrigou que parasse o veículo à beira da rodovia, momento em que outros dois assaltantes entraram no ônibus e outro ficou em um carro de apoio, que posteriormente foi usado na fuga dos quatro assaltantes.”, explica o delegado da PCPR Gustavo Pinho Alves.

A ação, que ocorre simultaneamente em Balneário Camboriú e Guabiruba, conta com a participação de mais de 20 policiais.