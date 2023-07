Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro homens foram presos na manhã desta terça-feira (25) suspeitos de matar o casal Daniele Kaminski e Danilo Santos, em Prudentópolis, na região central do Paraná. O crime aconteceu no dia 18 de junho depois de um desentendimento por causa de cavalos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ser o atirador participava de uma romaria de cavaleiros e danificou o espelho do retrovisor do veículo onde estavam as vítimas. Danilo então foi tirar satisfação com o rapaz. Após a discussão, ele e a esposa foram assassinados por disparos de arma de fogo em casa.

Três jovens de 21, 22 e 24 anos, além de um homem de 35 anos, foram encaminhados ao departamento penitenciário.