Uma “tempestade de poeira” acompanhada de ventos fortes deixou estragos em Maringá, no Norte do Paraná, e em regiões próximas, na tarde desta quarta-feira (8). Um vídeo mostra que nem um avião no Aeroporto Regional de Maringá conseguiu ficar parado com a força do vento (assista abaixo).

Moradores registraram vários outros vídeos da chegada da “tempestade de poeira”. Em um deles, a Catedral de Maringá desaparece em meio à terra vermelha. Ainda em Maringá, a Defesa Civil atende 18 ocorrências consideradas leves nesta tarde, segundo o coordenador da Defesa Civil, Adilson Costa.

No município de Grandes Rios, na região de Faxinal, várias árvores caíram na cidade e nas rodovias. Os moradores estão tentando retirar as árvores que bloquearam algumas pistas da região. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) recomenda que os motoristas reduzam a velocidade em toda a região.

