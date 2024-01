Na manhã desta segunda-feira (29), uma equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 29 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 25 de dezembro de 2023, no bairro Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina.

Segundo as investigações, o crime aconteceu após o suspeito invadir a casa da vítima, um homem de 21 anos, e ameaçá-lo de morte com uma arma de fogo. Em seguida, os dois entraram em luta corporal e a arma caiu no chão. O suspeito então pegou uma faca e desferiu um golpe na cabeça da vítima, que mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir ajuda. A vítima foi encaminhada ao hospital.

Tanto a vítima quanto o autor são conhecidos no meio policial por envolvimento em crimes patrimoniais. A motivação da tentativa de homicídio teria sido um furto cometido por um deles e delatado pelo outro.

O mandado de prisão foi representado pelo delegado Rafael Guimarães, com concordância do Ministério Público e decretado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e também foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.