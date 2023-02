Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tiktoker Gabriel Neto morreu, nesse sábado (4/2), aos 20 anos. Sua irmã, Aline Oliveira Neto, confirmou a informação neste domingo (5/2) e lamentou o falecimento do irmão, que colecionava mais de 1,6 milhão de seguidores no TikTok.

“Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas”, lamentou Aline.

“Uma grande parte de mim se foi com você. Estive com você até no seu último minuto de vida. Sou eternamente grata pela nossa união. Você foi e sempre será o nosso Gabriel. Esta é a maior dor que alguma vez experimentei na vida. Perder meu irmão é perder parte da minha vida, é ver desvanecer a felicidade, a alegria de existir”, completou.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui