Um tiroteio foi registrado em um shopping de Londrina, norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (24). A princípio, um homem foi morto com quatro disparos na praça de alimentação do prédio, que fica na zona sul da cidade.

O homem foi atendido pelos socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher também foi ferida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

Os funcionários das lojas ficaram com as portas fechadas. Uma fonte do local informou que o atirador passou pelas lojas, mostrou o revólver para os trabalhadores e pediu para que ficassem quietos. Foram ouvidos ao menos 10 tiros.

Conforme o Tenente-Coronel Villa, o crime seria uma execução. Para entrar, o suspeito quebrou as cancelas do estacionamento com um veículo modelo Vectra. As vítimas estavam sentadas na praça de alimentação.

O atirador segue foragido. O carro usado no crime foi encontrado em uma rua próxima.