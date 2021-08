Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 51 anos perdeu a vida, nesta quarta-feira (11), ao cair com uma máquina de obras dentro de um rio. Ele estava trabalhando em uma propriedade rural que fica no distrito de Guaravera há cerca de 35 minutos de Londrina, no norte do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar o equipamento da água. Mergulhadores confirmaram a presença do corpo da vítima, preso embaixo da máquina.

Segundo informações da equipe, o homem era o motorista do veículo, que andava de ré quando pendeu para um dos lados. Tentando reverter a situação, ele acabou despencando no rio.

Para resgatar o corpo, foi necessário fazer um aterramento. Ainda não se sabe se o homem passou mal e caiu ou se ele morreu afogado após o acidente. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) vão investigar a causa da morte.