Um trabalhador morreu esmagado após um acidente com uma carregadeira em Lindoeste, no interior do Paraná, na segunda-feira (25). A vítima foi identificada como Eugênio Monteiro de Lima.

A máquina que o trabalhador operava virou de ponta-cabeça e a cabine foi esmagada. Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram até o local do acidente, mas não conseguiram salvá-lo.

Agentes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal compareceram ao local para as investigar as causas do acidente e para o recolhimento do corpo